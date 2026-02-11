Türkiyə və Pakistan XİN başçıları regional məsələləri müzakirə edib
Region
- 11 fevral, 2026
- 10:19
Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan Pakistan Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Məhəmməd İshaq Dar ilə telefon danışığı aparıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Pakistan Xarici İşlər Nazirliyi "X" rəsmi sosial media hesabında məlumat yayıb.
Bildirilib ki, tərəflər regional və beynəlxalq mövzularla bağlı fikir mübadiləsi aparıb, qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə ediblər.
XİN başçıları həmçinin sıx əlaqə və koordinasiyanın davam etdirilməsi barədə razılığa gəliblər.
Son xəbərlər
11:00
Azərbaycanda daha 5 istiqamət üzrə keçirilən müsabiqələrin qalibləri müəyyənləşibİnfrastruktur
10:56
Azərbaycan-ABŞ Strateji Tərəfdaşlıq Xartiyası əməkdaşlığın konkret mexanizmlərini müəyyən edən çərçivə sənədidir - RƏYXarici siyasət
10:53
Azərbaycanda orta aylıq əmək haqqı 9 %-dən çox artıbMaliyyə
10:53
Azərbaycanda sənaye istehsalı 3 %-ə yaxın artıbSənaye
10:52
Video
İlham Əliyevin sosial media səhifələrində ABŞ Vitse-prezidenti ilə görüşünə dair video paylaşılıbXarici siyasət
10:52
Nəriman Axundzadə daha əvvəl Azərbaycanda oynamış qapıçının komanda yoldaşı olacaqFutbol
10:52
Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşu 76 %-ə yaxın artıbDigər
10:51
Azərbaycanda ötən ay orta illik inflyasiya 6 %-ə yaxın olubMaliyyə
10:50