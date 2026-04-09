Главы МИД Турции и Пакистана обсудили перемирие между США и Ираном

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с главой МИД Пакистана Мухаммадом Исхаком Даром.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Турции.

По данным ведомства, в ходе беседы в центре внимания находились объявленное 15-дневное перемирие между США и Ираном, а также предстоящие переговоры в Исламабаде.

Напомним, что в ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня. В Тегеране заявили, что в этот период при координации с вооруженными силами и с учетом технических ограничений будет обеспечен безопасный проход через Ормузский пролив.

В то же время Израиль, заявив, что режим прекращения огня не распространяется на Ливан, 8 апреля нанес удары по территории этой страны. Позднее спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что перемирие в Ливане было одним из ключевых условий соглашения.