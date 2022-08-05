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Главы МИД Турции и КНР обсудили поставки зерна с Украины

Главы МИД Турции и КНР обсудили поставки зерна с Украины Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Пномпене обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу восстановление процесса мирного урегулирования в Украине и экспорт украинског
В регионе
5 августа 2022 г. 04:51
Главы МИД Турции и КНР обсудили поставки зерна с Украины

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Пномпене обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу восстановление процесса мирного урегулирования в Украине и экспорт украинского зерна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в пятницу МИД КНР.

"Китай поддерживает усилия Турции, которая играет конструктивную роль, стремясь к безболезненному урегулированию украинского кризиса", - приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Китая отметил, что Пекин положительно оценивает роль Турции в продвижении российско-украинских переговоров, в том числе в ходе консультаций по обеспечению экспорта зерна с Украины. Он напомнил, что КНР тоже вносит свой вклад в обеспечение международной продовольственной безопасности.

"В этом году наша страна, несмотря на трудности, предоставила в качестве гуманитарной помощи более 30 тыс тонн продовольствия развивающимся странам, которые наиболее в нем нуждаются", - заявил Ван И. Он уточнил, что Китай продолжит содействовать решению данной проблемы, в том числе на площадке Группы двадцати (G20).

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