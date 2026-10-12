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    Сибига: Украина ожидает открытия новых кластеров переговоров с ЕС во вторник

    Другие страны
    • 12 октября, 2026
    • 19:43
    Сибига: Украина ожидает открытия новых кластеров переговоров с ЕС во вторник

    Украина ожидает, что Евросоюз во вторник одобрит открытие второго и третьего кластеров переговоров о ее вступлении в сообщество.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

    Ранее парламент Украины принял закон, расширяющий права венгерскоязычного населения и других национальных меньшинств на получение образования на родном языке.

    Это стало частью договоренностей с новым правительством Венгрии, направленных на снятие возражений Будапешта, которые блокировали процесс вступления Украины в ЕС.

    Андрей Сибига Кластеры евроинтеграции Украина Венгрия
    MiniBoss
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