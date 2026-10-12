Сибига: Украина ожидает открытия новых кластеров переговоров с ЕС во вторник

Украина ожидает, что Евросоюз во вторник одобрит открытие второго и третьего кластеров переговоров о ее вступлении в сообщество.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Ранее парламент Украины принял закон, расширяющий права венгерскоязычного населения и других национальных меньшинств на получение образования на родном языке.

Это стало частью договоренностей с новым правительством Венгрии, направленных на снятие возражений Будапешта, которые блокировали процесс вступления Украины в ЕС.