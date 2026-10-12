Йиндржих Трпишовский: "Сабах" - очень хорошая команда
Футбол
- 12 октября, 2026
- 19:59
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Главный тренер чешской "Славии" Йиндржих Трпишовский назвал "Сабах" очень хорошей командой и заявил, что его подопечные серьезно готовятся к предстоящему матчу в Баку.
Как сообщает Report, об этом специалист заявил на пресс-конференции перед встречей команд на основном этапе Лиги чемпионов УЕФА.
"Красота футбола в том, что у каждого клуба своя история. Думаю, люди, работающие в "Сабахе", действительно очень хорошо справляются со своим делом. За короткое время с момента создания клуб сумел пробиться на этап лиги. Это отличный результат. "Сабах" - очень хорошая команда", - сказал Трпишовский.
Матч "Сабах" - "Славия" состоится 13 октября на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 20:45.
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