Йиндржих Трпишовский: "Сабах" - очень хорошая команда

Главный тренер чешской "Славии" Йиндржих Трпишовский назвал "Сабах" очень хорошей командой и заявил, что его подопечные серьезно готовятся к предстоящему матчу в Баку.

Как сообщает Report, об этом специалист заявил на пресс-конференции перед встречей команд на основном этапе Лиги чемпионов УЕФА.

"Красота футбола в том, что у каждого клуба своя история. Думаю, люди, работающие в "Сабахе", действительно очень хорошо справляются со своим делом. За короткое время с момента создания клуб сумел пробиться на этап лиги. Это отличный результат. "Сабах" - очень хорошая команда", - сказал Трпишовский.

Матч "Сабах" - "Славия" состоится 13 октября на Бакинском олимпийском стадионе и начнется в 20:45.