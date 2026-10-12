Škoda Group намерена создать производство в Баку для обслуживания рынков Кавказа и Центральной Азии

Чешский производитель транспортных решений Škoda Group планирует создать в Баку предприятие по производству и техническому обслуживанию, которая в будущем могла бы охватить рынки Кавказского региона и Центральной Азии.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель председателя совета директоров Škoda Group Томаш Игначак, который принял участие во встрече министра транспорта Чехии Ивана Беднарика с представителями Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON). Во встрече приняли участие председатель AZCON Шахин Бабаев, а также председатель Бакинского метрополитена Вюсал Асланов и председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов.

В ходе встречи чешская делегация представила предложение Škoda Group, направленное на модернизацию метрополитена и пригородного железнодорожного транспорта, включая возможности для долгосрочного промышленного сотрудничества.

Важной частью представленного предложения являются планируемые инвестиции в совместное предприятие с местным партнером. Проект предусматривает постепенную локализацию производственных процессов и технического обслуживания, передачу европейских технологических ноу-хау и привлечение азербайджанских поставщиков. Его цель - развитие местных промышленных мощностей, создание квалифицированных рабочих мест и поддержка обучения технических специалистов.

"Азербайджан предлагает многообещающие возможности для развития транспортной инфраструктуры, и мы хотим быть частью ее модернизации. Наша цель состоит не только в поставках современных транспортных средств, но и в выстраивании долгосрочного сотрудничества с местными партнерами в области технического обслуживания, технологий и образования. Такая модель может способствовать не только повышению качества общественного транспорта, но и созданию квалифицированных рабочих мест, а также развитию местной промышленности", - сказал Т. Игначак.

Škoda Group, производитель комплексных решений для общественного транспорта, обладает портфелем современных транспортных средств, соответствующих всем европейским нормам и стандартам. Просуществовав более 165 лет, компания Škoda, прямой преемник машиностроительного завода, основанного графом Вальдштейном в 1859 году, является ведущим европейским производителем в области транспортного машиностроения. Группа производит широкий ассортимент транспортных средств и компонентов для общественного транспорта, включая низкопольные трамваи, пригородные поезда, поезда метро, электробусы и троллейбусы, а также системы управления и тягового привода для транспортных систем.

В Škoda Group работает 10 000 человек на нескольких производственных предприятиях в Чехии, Финляндии и Турции. Она также имеет коммерческие подразделения в Германии, Италии, Австрии, Бельгии, Польше, Венгрии и Украине. В 2025 году выручка компании составила 1,45 млрд евро, а показатель EBITDA - 143 млн евро (включая TEMSA).

Škoda Group является частью PPF Group. PPF Group, частная инвестиционная холдинговая компания, работает в 25 странах Европы, Северной Америки и Азии. Она инвестирует в телекоммуникации, медиа, финансовые услуги, недвижимость, электронную коммерцию, промышленность, биотехнологии и другие сектора. PPF Group владела активами на сумму 42,6 млрд евро и насчитывала около 37 000 сотрудников по всему миру (по состоянию на 31 декабря 2025 года).