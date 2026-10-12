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    США, Великобритания и еще 27 стран выступили с заявлением против Ирана

    Другие страны
    • 12 октября, 2026
    • 19:56
    США, Великобритания и еще 27 стран выступили с заявлением против Ирана

    Министры иностранных дел 29 стран обвинили Иран в диверсиях, кибератаках и других гибридные операциях на своих территориях и в государствах-партнерах.

    Как передает Report со ссылкой на правительство Великобритании, главы ведомств опубликовали совместное заявление.

    Подписантами являются представители Австралии, Австрии, Бельгии, Болгарии, Канады, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Ирландии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Испании, Швеции, Великобритании и США.

    Министры заявили, что "признают выводы Великобритании о причастности Ирана к инциденту на авиабазе Королевских ВВС Фэрфорд 27 сентября".

    "Лица, осуществляющие враждебную деятельность в интересах Ирана или любого другого государства, будут выявлены и привлечены к ответственности. Иран не должен сомневаться в нашем единстве и решимости защищать суверенитет, укреплять международную координацию и национальную устойчивость, обеспечивать безопасность наших граждан и привлекать виновных к ответственности", - подчеркнули министры.

    В конце сентября в связи с предполагаемым заговором у авиабазы Фэрфорд были задержаны пять человек по подозрению в совершении террористических преступлений.

    Авиабаза Фэрфорд Корпус стражей исламской революции (КСИР) Исламская Республика Иран Великобритания
    ABŞ, Böyük Britaniya və daha 27 ölkə İrana qarşı bəyanatlarla çıxış edib
    29 foreign ministers accuse Iran of hostile hybrid activities
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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