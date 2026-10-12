Председатель AAYDA возглавил Федерацию профессионального бокса Азербайджана
Индивидуальные
- 12 октября, 2026
- 19:39
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Председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) Вюсал Насирли избран президентом Федерации профессионального бокса страны.
Как сообщает Report со ссылкой на AAYDA, вице-президентами федерации стали заместитель председателя агентства Турал Маилов и заслуженный тренер, известный специалист по боксу Илькин Агаев.
"Новое руководство намерено восстановить работу федерации, деятельность которой в последние годы была ограничена, придать новый импульс развитию профессионального бокса в Азербайджане и укрепить позиции страны на международной арене", - говорится в сообщении агентства.
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