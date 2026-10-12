Председатель AAYDA возглавил Федерацию профессионального бокса Азербайджана

Председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) Вюсал Насирли избран президентом Федерации профессионального бокса страны.

Как сообщает Report со ссылкой на AAYDA, вице-президентами федерации стали заместитель председателя агентства Турал Маилов и заслуженный тренер, известный специалист по боксу Илькин Агаев.

"Новое руководство намерено восстановить работу федерации, деятельность которой в последние годы была ограничена, придать новый импульс развитию профессионального бокса в Азербайджане и укрепить позиции страны на международной арене", - говорится в сообщении агентства.