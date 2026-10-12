Совет по медиа заявил о троллинговой атаке вокруг правил одежды в школах

Совет по медиа и вещанию Азербайджана призвал граждан не поддаваться на информационные манипуляции вокруг единых правил одежды в школах, отметив попытки политизировать эту тему и перевести ее в религиозную плоскость.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Совета.

В ведомстве отметили, что единые правила одежды для учащихся и педагогов направлены на обеспечение светского характера образования и единого подхода в образовательной среде.

Вместе с тем отдельные круги, по данным Совета, пытаются предвзято политизировать этот вопрос, придать ему религиозный характер и превратить в повод для искусственного нагнетания общественной напряженности.

Особую обеспокоенность вызывает скоординированная активность в социальных сетях. Речь идет о массовом распространении за короткие промежутки времени однотипных публикаций, негативных комментариев и реакций, а также призывов к нарушению общественного порядка.

В Совете подчеркнули, что последовательное появление ограниченного числа одноименных аккаунтов под множеством публикаций и резкое усиление их активности в определенное время дают серьезные основания говорить о скоординированном характере этой кампании.

"Это указывает на троллинговую атаку и проведение информационной манипуляции, управляемой из единого центра за пределами страны", - говорится в заявлении.

По оценке Совета, цель подобных действий заключается в искажении реального общественного мнения, создании за счет искусственной активности отдельных аккаунтов видимости массового недовольства, отвлечении внимания от сути вопроса и использовании темы для достижения определенных политических целей.

Совет призвал граждан, представителей медиа и пользователей социальных сетей учитывать скоординированную деятельность подозрительных аккаунтов, не распространять непроверенные манипулятивные материалы и не поддаваться воздействию искусственно создаваемых информационных волн.