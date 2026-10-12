Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Совет по медиа заявил о троллинговой атаке вокруг правил одежды в школах

    Медиа
    • 12 октября, 2026
    • 19:29
    Совет по медиа заявил о троллинговой атаке вокруг правил одежды в школах

    Совет по медиа и вещанию Азербайджана призвал граждан не поддаваться на информационные манипуляции вокруг единых правил одежды в школах, отметив попытки политизировать эту тему и перевести ее в религиозную плоскость.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Совета.

    В ведомстве отметили, что единые правила одежды для учащихся и педагогов направлены на обеспечение светского характера образования и единого подхода в образовательной среде.

    Вместе с тем отдельные круги, по данным Совета, пытаются предвзято политизировать этот вопрос, придать ему религиозный характер и превратить в повод для искусственного нагнетания общественной напряженности.

    Особую обеспокоенность вызывает скоординированная активность в социальных сетях. Речь идет о массовом распространении за короткие промежутки времени однотипных публикаций, негативных комментариев и реакций, а также призывов к нарушению общественного порядка.

    В Совете подчеркнули, что последовательное появление ограниченного числа одноименных аккаунтов под множеством публикаций и резкое усиление их активности в определенное время дают серьезные основания говорить о скоординированном характере этой кампании.

    "Это указывает на троллинговую атаку и проведение информационной манипуляции, управляемой из единого центра за пределами страны", - говорится в заявлении.

    По оценке Совета, цель подобных действий заключается в искажении реального общественного мнения, создании за счет искусственной активности отдельных аккаунтов видимости массового недовольства, отвлечении внимания от сути вопроса и использовании темы для достижения определенных политических целей.

    Совет призвал граждан, представителей медиа и пользователей социальных сетей учитывать скоординированную деятельность подозрительных аккаунтов, не распространять непроверенные манипулятивные материалы и не поддаваться воздействию искусственно создаваемых информационных волн.

    Совет по медиа и вещанию Школьная форма
    Media və Yayım Şurası: Vahid məktəbli forması qərarını qərəzli şəkildə siyasiləşdirmə cəhdləri müşahidə olunur
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    06:14
    МВФ прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2026-2027гг в среднем на 2% в год
    Финансы
    06:01
    МВФ повысил прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана на 2026г до 11,3% ВВП
    Финансы
    05:44
    В Евросоюзе призвали создать механизм приостановки решений ЕК
    Другие страны
    05:09
    Международные резервы Украины с начала года сократились на 17,8 %
    Другие страны
    04:37
    В Сенате призвали Трампа "немедленно сменить курс" после сделки по дизелю
    Другие страны
    04:20
    В Панаме произошло еще одно сильное землетрясение
    Другие страны
    03:55
    Reuters: США аргументировали Украине свою сделку по дизелю с РФ
    Другие страны
    03:16
    Майку Майкла Джордана с матча финала НБА продана за рекордную сумму
    Командные
    02:45
    Азербайджан указал в ООН на невозможность развития в ближайшей перспективе без традиционной энергии
    Внешняя политика
    Лента новостей