Главы МИД Турции и Грузии обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили в Анкаре ситуацию на Южном Кавказе.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили в Анкаре ситуацию на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом турецкий министр заявил на пресс-конференции по итогам переговоров.

"Мы выразили свое желание и позицию по восстановлению стабильности и обеспечению конструктивной обстановки в регионе в ближайшем будущем", - отметил он.

Стороны также затронули вопрос реализации стратегических транзитных и энергетических проектов, транзитный потенциал Грузии, Азербайджана и Турции. В этом контексте была отмечена важность магистрали Баку-Тбилиси-Карс, а также реализации проекта "Среднего коридора".

Министры отметили, что в марте текущего года состоится трехсторонняя встреча глав МИД Грузии, Азербайджана и Турции.