О нас

Главы МИД Турции и Грузии обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Главы МИД Турции и Грузии обсудили ситуацию на Южном Кавказе Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили в Анкаре ситуацию на Южном Кавказе.
В регионе
15 февраля 2024 г. 16:52
Главы МИД Турции и Грузии обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили в Анкаре ситуацию на Южном Кавказе.

Как сообщает Report, об этом турецкий министр заявил на пресс-конференции по итогам переговоров.

"Мы выразили свое желание и позицию по восстановлению стабильности и обеспечению конструктивной обстановки в регионе в ближайшем будущем", - отметил он.

Стороны также затронули вопрос реализации стратегических транзитных и энергетических проектов, транзитный потенциал Грузии, Азербайджана и Турции. В этом контексте была отмечена важность магистрали Баку-Тбилиси-Карс, а также реализации проекта "Среднего коридора".

Министры отметили, что в марте текущего года состоится трехсторонняя встреча глав МИД Грузии, Азербайджана и Турции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке FMs of Türkiye, Georgia mull situation in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Türkiyə və Gürcüstan XİN başçıları Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə ediblər

Экслюзивные новости

В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
15 февраля 2024 г. 16:48
Член бюро COP: Азербайджан предпринял значительные шаги на пути к построению зеленой экономики
Член бюро COP: Азербайджан предпринял значительные шаги на пути к построению "зеленой" экономики
14 февраля 2024 г. 12:41
Аналитик: Для формирования правительства в Пакистане предстоят сложные переговоры
Аналитик: Для формирования правительства в Пакистане предстоят сложные переговоры
13 февраля 2024 г. 17:29
Министерство: Уральские авиалинии не согласовывали рейс Жуковский-Баку
Министерство: "Уральские авиалинии" не согласовывали рейс Жуковский-Баку
12 февраля 2024 г. 18:18
В Узбекистане в этом году пройдут парламентские выборы
В Узбекистане в этом году пройдут парламентские выборы
12 февраля 2024 г. 12:43
Министр: Оборонная промышленность Украины кардинально меняет ситуацию на поле боя
Министр: Оборонная промышленность Украины кардинально меняет ситуацию на поле боя
10 февраля 2024 г. 12:38
Украинский министр рассказал о производстве военных дронов в стране
Украинский министр рассказал о производстве военных дронов в стране
9 февраля 2024 г. 18:54
Политолог: ЕС стремится к большему контролю, но бессилен справиться с проблемами стран союза
Политолог: ЕС стремится к большему контролю, но бессилен справиться с проблемами стран союза
9 февраля 2024 г. 15:04
Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
Самир Шарифов: Дополнительные доходы и сэкономленные средства будут направлены в первую очередь в Карабах
8 февраля 2024 г. 16:23
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
Посол: Болгария может существенно повысить ценность проекта Black Sea Energy
6 февраля 2024 г. 12:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi