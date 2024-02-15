Главы МИД Турции и Грузии обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили в Анкаре ситуацию на Южном Кавказе.
Как сообщает Report, об этом турецкий министр заявил на пресс-конференции по итогам переговоров.
"Мы выразили свое желание и позицию по восстановлению стабильности и обеспечению конструктивной обстановки в регионе в ближайшем будущем", - отметил он.
Стороны также затронули вопрос реализации стратегических транзитных и энергетических проектов, транзитный потенциал Грузии, Азербайджана и Турции. В этом контексте была отмечена важность магистрали Баку-Тбилиси-Карс, а также реализации проекта "Среднего коридора".
Министры отметили, что в марте текущего года состоится трехсторонняя встреча глав МИД Грузии, Азербайджана и Турции.