Главы МИД Турции и Грузии обсудили по телефону ситуацию с крушением самолета

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и его грузинским коллегой Макой Бочоришвили.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, грузинский министр выразила соболезнования главе МИД Турции в связи с крушением военно-транспортного самолета ВВС Турции.

Стороны также обсудили текущую ситуацию на месте крушения самолета и ход поисково-спасательных работ.