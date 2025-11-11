Главы МИД Турции и Грузии обсудили по телефону ситуацию с крушением самолета
- 11 ноября, 2025
- 18:57
Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и его грузинским коллегой Макой Бочоришвили.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, грузинский министр выразила соболезнования главе МИД Турции в связи с крушением военно-транспортного самолета ВВС Турции.
Стороны также обсудили текущую ситуацию на месте крушения самолета и ход поисково-спасательных работ.
