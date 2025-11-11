İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    Türkiyə və Gürcüstan XİN başçıları təyyarə qəzası barədə müzakirə aparıblar

    Region
    • 11 noyabr, 2025
    • 18:53
    Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidanla Gürcüstan xarici işlər naziri Maka Boçorişvili arasında telefon danışığı olub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, gürcüstanlı nazir Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus hərbi yük təyyarəsinin qəzaya uğramasına görə həmkarına başsağlığı verib.

    Onlar axtarış-xilasetmə əməliyyatları ilə bağlı müzakirə aparıblar.

    Главы МИД Турции и Грузии обсудили по телефону ситуацию с крушением самолета

