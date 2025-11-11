Türkiyə və Gürcüstan XİN başçıları təyyarə qəzası barədə müzakirə aparıblar
Region
- 11 noyabr, 2025
- 18:53
Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidanla Gürcüstan xarici işlər naziri Maka Boçorişvili arasında telefon danışığı olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, gürcüstanlı nazir Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus hərbi yük təyyarəsinin qəzaya uğramasına görə həmkarına başsağlığı verib.
Onlar axtarış-xilasetmə əməliyyatları ilə bağlı müzakirə aparıblar.
Son xəbərlər
19:04
Cevdet Yılmazla Azərbaycan Baş naziri arasında telefon danışığı olubXarici siyasət
18:58
Kəmaləddin Heydərov Türkiyənin daxili işlər nazirinə başsağlığı veribDaxili siyasət
18:57
Gürcüstanın daxili işlər naziri təyyarənin qəzaya uğradığı ərazidədirRegion
18:53
Türkiyə və Gürcüstan XİN başçıları təyyarə qəzası barədə müzakirə aparıblarRegion
18:39
Ermənistan və Danimarka əməkdaşlıq müqaviləsi imzalayıblarRegion
18:34
Nümayəndəlik: Azərbaycan-NATO tərəfdaşlığının müsbət inkişafından məmnunuqXarici siyasət
18:32
Azərbaycan FHN ehtiyac yaranacağı halda Gürcüstanda xilasetmə əməliyyatlarına cəlb ediləcəkDaxili siyasət
18:24
Qəzaya uğrayan Türkiyəyə məxsus hərbi təyyarənin göyərtəsində 20 hərbçi olubXarici siyasət
18:14