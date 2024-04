Главы МИД Турции и ФРГ обсудили содействие мирным переговорам между Баку и Ереваном

Министры иностранных дел Турции и Германии Хакан Фидан и Анналена Бербок обсудили дальнейшее содействие мирным переговорам между Баку и Ереваном.

Как передает Report, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Германии в социальной сети "Х".

"Турция - близкий партнер и союзник Германии. Глава МИД Анналена Бербок обсудила со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом двусторонние отношения, а также сотрудничество в рамках НАТО. Кроме того, была обсуждена дальнейшая поддержка мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.