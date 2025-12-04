Главы МИД Турции и Армении провели встречу на ногах в Вене

Главы МИД Армении Арарат Мирзоян и Турции Хакан Фидан провели встречу на ногах в рамках 32-го заседания СМИД ОБСЕ в Вене.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию внешнеполитического ведомства Армении.

В ведомстве сообщили, что Мирзоян провел беседы с рядом коллег из стран-участниц.

Подробности переговоров с Хаканом Фиданом МИД Армении не приводит.