Главы МИД Турции и Армении провели встречу на ногах в Вене
В регионе
- 04 декабря, 2025
- 16:43
Главы МИД Армении Арарат Мирзоян и Турции Хакан Фидан провели встречу на ногах в рамках 32-го заседания СМИД ОБСЕ в Вене.
Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию внешнеполитического ведомства Армении.
В ведомстве сообщили, что Мирзоян провел беседы с рядом коллег из стран-участниц.
Подробности переговоров с Хаканом Фиданом МИД Армении не приводит.
