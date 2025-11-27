Страны ОДКБ в Бишкеке обсудили противодействия транснациональным угрозам

Главы МИД, министры обороны и секретари Совбезов стран ОДКБ в ходе совместного заседания в Бишкеке обсудили вопросы противодействия транснациональным угрозам, терроризму и киберугрозе.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Кыргызстана.

"Были обсуждены вопросы укрепления региональной безопасности, повышения эффективности коллективной обороны, координации внешнеполитических усилий и противодействия современным вызовам безопасности. В ходе заседания состоялся обмен мнениями по стратегическим направлениям взаимодействия государств-членов в сфере обороны и безопасности, а также меры по противодействию транснациональным угрозам, включая терроризм и киберугрозы", - говорится в сообщении.

По итогам заседания были приняты решения, направленные на дальнейшее укрепление механизмов коллективной безопасности. В частности, были приняты Антинаркотическая стратегия и план развития военного сотрудничества на ближайшие пять лет. Также было уделено внимание развитию партнерства ОДКБ с другими международными организациями, включая СНГ и ШОС.