Главы МИД России и Ирана обсудили региональные вопросы

Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Арагчи обсудили ключевые вопросы региональной повестки.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД России по итогам телефонного разговора двух министров.

"Главы внешнеполитических ведомств продолжили заинтересованный обмен мнениями по актуальной региональной проблематике с акцентом на содействие разрешению афгано-пакистанских противоречий политико-дипломатическими средствами. При обсуждении палестино-израильского урегулирования министры подчеркнули важность достижения устойчивого мира на общепризнанной международно-правовой основе и необходимость полного учета имеющихся решений о создании палестинского государства в текущей работе Совета Безопасности ООН. Состоялась полезная "сверка часов" по тематике иранской ядерной программы в преддверии открывающейся сессии Совета управляющих МАГАТЭ", - говорится в сообщении.

Министры также выразили глубокое удовлетворение повышенной динамикой двусторонних контактов на различных уровнях.