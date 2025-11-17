Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Главы МИД России и Ирана обсудили региональные вопросы

    • 17 ноября, 2025
    • 15:09
    Главы МИД России и Ирана обсудили региональные вопросы

    Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Арагчи обсудили ключевые вопросы региональной повестки.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД России по итогам телефонного разговора двух министров.

    "Главы внешнеполитических ведомств продолжили заинтересованный обмен мнениями по актуальной региональной проблематике с акцентом на содействие разрешению афгано-пакистанских противоречий политико-дипломатическими средствами. При обсуждении палестино-израильского урегулирования министры подчеркнули важность достижения устойчивого мира на общепризнанной международно-правовой основе и необходимость полного учета имеющихся решений о создании палестинского государства в текущей работе Совета Безопасности ООН. Состоялась полезная "сверка часов" по тематике иранской ядерной программы в преддверии открывающейся сессии Совета управляющих МАГАТЭ", - говорится в сообщении.

    Министры также выразили глубокое удовлетворение повышенной динамикой двусторонних контактов на различных уровнях.

    Rusiya və İranın XİN başçıları regional məsələləri müzakirə ediblər

