Rusiya və İranın XİN başçıları regional məsələləri müzakirə ediblər
Region
- 17 noyabr, 2025
- 15:29
Rusiya və İranın xarici işlər naziriləri Sergey Lavrov və Abbas Əraqçi regional gündəliyin əsas məsələlərini müzakirə ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) iki nazir arasında telefon danışığının nəticələrinə dair məlumatında bildirilib.
Son xəbərlər
15:29
Rusiya və İranın XİN başçıları regional məsələləri müzakirə ediblərRegion
15:28
Azərbaycan XİN: 44 günlük Vətən müharibəsindən bu yana 412 nəfər mina qurbanı olubXarici siyasət
15:27
Paşinyan Huker ilə görüşdə Trampın İrəvan və Bakı arasında sülhün qurulmasına töhfəsini yüksək qiymətləndiribRegion
15:24
Oktyabrda Gürcüstan Azərbaycandan 1,6 milyon dollarlıq neft alıbEnergetika
15:18
Nadir Nəbiyev: "Azərbaycan millisinə dəvət alan futbolçular rəqabət hiss etməlidirlər"Futbol
15:16
Samvel Karapetyanın şirkəti "Ermənistan Elektrik Şəbəkələri" üzrə lisenziyasından məhrum edilibRegion
15:14
Foto
Aşqabadda Üzeyir Hacıbəylinin "Ər və arvad" operettası türkmən dilində təqdim olunubMədəniyyət siyasəti
15:12
"Qarabağ" "Napoli" ilə oyundan öncə azarkeşlərinə müraciət edibFutbol
15:06