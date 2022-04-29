Главы МИД России и Армении обсудили мирные договоренности между Баку и Ереваном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян в телефонном разговоре обменялись мнениями о заключении мирного договора между Баку и Ереваном. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян в телефонном разговоре обменялись мнениями о заключении мирного договора между Баку и Ереваном. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В региональном разрезе рассмотрен ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая запуск комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы и проектной деятельности по разблокированию транспортных и экономических связей в регионе", - сообщили в российском дипведомстве.