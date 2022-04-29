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Главы МИД России и Армении обсудили мирные договоренности между Баку и Ереваном

Главы МИД России и Армении обсудили мирные договоренности между Баку и Ереваном Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян в телефонном разговоре обменялись мнениями о заключении мирного договора между Баку и Ереваном. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД РФ.
В регионе
29 апреля 2022 г. 17:01
Главы МИД России и Армении обсудили мирные договоренности между Баку и Ереваном

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Армении Арарат Мирзоян в телефонном разговоре обменялись мнениями о заключении мирного договора между Баку и Ереваном. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В региональном разрезе рассмотрен ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, включая запуск комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы и проектной деятельности по разблокированию транспортных и экономических связей в регионе", - сообщили в российском дипведомстве.

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Версия на английском языке Russian, Armenian FMs discuss peace agreement between Baku and Yerevan
Версия на азербайджанском языке Rusiya və Ermənistan XİN başçıları Bakı ilə İrəvan arasında sülh müqaviləsini müzakirə ediblər

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