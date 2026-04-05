Главы МИД Пакистана и Ирана обсудили ситуацию в регионе

Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Пакистана на странице в социальной сети X.

Ишак Дар вновь подтвердил поддержку Пакистаном всех усилий, направленных на снижение напряженности, и подчеркнул важность урегулирования ситуации путем диалога.

"Оба министра договорились поддерживать тесные контакты с учетом последних событий", - говорится в сообщении пакистанского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран начал наносить удары по целям в Израиле, а также по объектам США и их союзников в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке, Кувейте и на Кипре.