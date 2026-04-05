    Главы МИД Пакистана и Ирана обсудили ситуацию в регионе

    • 05 апреля, 2026
    Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

    Как передает Report, об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Пакистана на странице в социальной сети X.

    Ишак Дар вновь подтвердил поддержку Пакистаном всех усилий, направленных на снижение напряженности, и подчеркнул важность урегулирования ситуации путем диалога.

    "Оба министра договорились поддерживать тесные контакты с учетом последних событий", - говорится в сообщении пакистанского внешнеполитического ведомства.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран начал наносить удары по целям в Израиле, а также по объектам США и их союзников в Саудовской Аравии, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Бахрейне, Ираке, Кувейте и на Кипре.

    Эскалация на Ближнем Востоке Мухаммад Исхак Дар Аббас Арагчи
    Əraqçi pakistanlı həmkarı ilə telefon danışığının detallarını açıqlayıb - YENİLƏNİB

