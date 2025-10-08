Главы МИД Ирана и Туркменистана обсудили сотрудничество в энергетике и транспорте

Министры иностранных дел Ирана и Туркменистана Аббас Арагчи и Рашид Мередов обсудили расширение двусторонних связей в энергетике и транспорте.

Как сообщает Report, об этом распространило информацию агентство Mehr.

В ходе телефонного разговора министры обсудили текущую повестку двустороннего сотрудничества, а также отметили важность расширения связей в различных областях.

Главы МИД обсудили расширение всестороннего сотрудничества в политической, экономической, научной и культурной сферах.

Министры договорились продолжать регулярные консультации и поддерживать тесную связь для продвижения взаимных интересов.