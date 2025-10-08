Главы МИД Ирана и Туркменистана обсудили сотрудничество в энергетике и транспорте
- 08 октября, 2025
- 18:47
Министры иностранных дел Ирана и Туркменистана Аббас Арагчи и Рашид Мередов обсудили расширение двусторонних связей в энергетике и транспорте.
Как сообщает Report, об этом распространило информацию агентство Mehr.
В ходе телефонного разговора министры обсудили текущую повестку двустороннего сотрудничества, а также отметили важность расширения связей в различных областях.
Главы МИД обсудили расширение всестороннего сотрудничества в политической, экономической, научной и культурной сферах.
Министры договорились продолжать регулярные консультации и поддерживать тесную связь для продвижения взаимных интересов.
