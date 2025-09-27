Главы МИД Армении и Кубы обсудили вашингтонские договоренности
- 27 сентября, 2025
- 16:31
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе встречи с главой МИД Кубы Бруно Родригесом Паррильей обсудил ситуацию на Южном Кавказе, в частности достигнутые между Арменией и Азербайджаном мирные соглашения.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, встреча состоялась в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Они также обсудили возможности развития сотрудничества между Арменией и Кубой, обменялись мнениями по вопросам, затрагивающим многосторонность и эффективность международной системы.
Была подчеркнута обоюдная готовность к дальнейшей активизации сотрудничества двух стран на многосторонних площадках.
