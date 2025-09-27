Ermənistan və Kuba XİN başçıları Vaşinqton razılaşmalarını müzakirə ediblər
Region
- 27 sentyabr, 2025
- 16:45
Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan kubalı həmkarı Bruno Rodriqes Parrilya ilə görüş zamanı Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti, xüsusilə Ermənistan və Azərbaycan arasında əldə edilmiş sülh razılaşmalarını müzakirə edib.
"Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, görüş Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində keçirilib.
Onlar həmçinin Ermənistan və Kuba arasında əməkdaşlığın inkişaf imkanlarını müzakirə edib, beynəlxalq sistemin effektivliyi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar.
İki ölkənin çoxtərəfli platformalarda əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsinə qarşılıqlı şəkildə hazır olduğu vurğulanıb.
