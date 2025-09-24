Главы МИД Армении и Ливана обсудили Вашингтонские договоренности и "Маршрут Трампа"

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 24 сентября в Нью-Йорке провел встречу с министром иностранных дел и по делам эмигрантов Ливана Юсефом Раджи.

Как передает Report, об этом сообщает Armenpress со ссылкой на Департамент СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Собеседники подчеркнули готовность развивать двустороннее сотрудничество между Арменией и Ливаном в русле традиционных дружественных связей между двумя народами.

Мирзоян и Раджи обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе. Глава МИД Армении представил подробности достигнутых 8 августа договоренностей с Азербайджаном и США в Вашингтоне (декларация между Арменией и Азербайджаном, а также парафирование Соглашения о мире и установлении дипломатических отношений и другие - ред.), подчеркнув лежащие в их основе основополагающие принципы, а также новые возможности, которые появятся благодаря реализации программы "Маршрута Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).

Отмечается, что были также затронуты последние события на Ближнем Востоке.