    В регионе
    • 24 сентября, 2025
    • 23:57
    Главы МИД Армении и Ливана обсудили Вашингтонские договоренности и Маршрут Трампа

    Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 24 сентября в Нью-Йорке провел встречу с министром иностранных дел и по делам эмигрантов Ливана Юсефом Раджи.

    Как передает Report, об этом сообщает Armenpress со ссылкой на Департамент СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

    Собеседники подчеркнули готовность развивать двустороннее сотрудничество между Арменией и Ливаном в русле традиционных дружественных связей между двумя народами.

    Мирзоян и Раджи обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе. Глава МИД Армении представил подробности достигнутых 8 августа договоренностей с Азербайджаном и США в Вашингтоне (декларация между Арменией и Азербайджаном, а также парафирование Соглашения о мире и установлении дипломатических отношений и другие - ред.), подчеркнув лежащие в их основе основополагающие принципы, а также новые возможности, которые появятся благодаря реализации программы "Маршрута Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).

    Отмечается, что были также затронуты последние события на Ближнем Востоке.

    Лента новостей