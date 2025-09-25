İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu

    Ermənistan və Livanın XİN başçıları Vaşinqton razılaşmalarını müzakirə ediblər

    Region
    • 25 sentyabr, 2025
    • 00:26
    Ermənistan və Livanın XİN başçıları Vaşinqton razılaşmalarını müzakirə ediblər

    Sentyabrın 24-də Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan Nyu-Yorkda Livanın xarici işlər və miqrantlar naziri Yusif Raci ilə görüşüb.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "Armenpress" Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Media və İctimai Diplomatiya Departamentinə istinadən məlumat yayıb.

    Həmsöhbətlər Ermənistan və Livan arasında ikitərəfli əməkdaşlığı iki xalq arasında ənənəvi dostluq münasibətlərinə uyğun olaraq inkişaf etdirməyə hazır olduqlarını vurğulayıblar.

    Mirzoyan və Raci regiondakı mövcud vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Ermənistan xarici işlər naziri avqustun 8-də Vaşinqtonda Azərbaycan və ABŞ ilə əldə edilmiş razılaşmaların təfərrüatlarını (Ermənistanla Azərbaycan arasında bəyannamə, həmçinin sülh və diplomatik münasibətlərin qurulması haqqında sazişin paraflanması və s.) təqdim edib, onların əsas təməl prinsiplərini, həmçinin "Trampın Beynəlxalq Sülh və firavanlıq üçün marşrutu" (TRIPP) proqramının həyata keçirilməsi nəticəsində yaranacaq yeni imkanları vurğulayıb.

    Görüşdə Yaxın Şərqdə baş verən son hadisələrə də toxunulub.

    Ararat Mirzoyan Yusif Raci Livan
    Главы МИД Армении и Ливана обсудили Вашингтонские договоренности и "Маршрут Трампа"

    Son xəbərlər

    01:50

    Azərbaycanla Dominikan arasında bir sıra şəxslər üçün viza rejimi ləğv olunub

    Xarici siyasət
    01:28
    Foto

    Ceyhun Bayramov Nyu-Yorkda BQXK-nin prezidenti ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    01:17
    Foto

    Azərbaycanla Benin arasında siyasi məsləhətləşmələr haqqında memorandum imzalanıb

    Xarici siyasət
    01:00

    UEFA Avropa Liqası: "Fənərbağça" səfərdə məğlub olub, "Roma" qalib gəlib

    Futbol
    00:37
    Foto

    Azərbaycan və Maldiv adi pasportlara malik şəxsləri vizadan qarşılıqlı azad edib

    Xarici siyasət
    00:26

    Ermənistan və Livanın XİN başçıları Vaşinqton razılaşmalarını müzakirə ediblər

    Region
    23:57

    Türkiyənin müdafiə naziri: Krımın işğalını tanımırıq

    Region
    23:31

    Kopenhagen polisi aeroport yaxınlığında PUA ilə bağlı insidenti araşdırmağa başlayıb

    Digər ölkələr
    23:27

    Ermənistan və İranın ədliyyə nazirləri Bakı ilə İrəvan arasında sülh prosesini müzakirə ediblər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti