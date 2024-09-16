Глава МИД: Франция выделит Армении 29 млн евро

Франция предоставит Армении 29 млн евро.

Франция предоставит Армении 29 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил лава МИД Франции Стефан Сежурне на пресс-конференции по итогам визита в Ереван.

По его словам, эти средства предусмотрены для армян, добровольно покинувших территорию Азербайджана.

Сежурне также отметил, что Франция и Армения будут сотрудничать в сфере обороны.

09.44

Главы МИД Армении и Франции Арарат Мирзоян и Стефан Сежурне провели переговоры в Ереване.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Армении.

Встреча прошла в формате тет-а-тет.