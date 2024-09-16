Глава МИД: Франция выделит Армении 29 млн евро

Франция предоставит Армении 29 млн евро.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил лава МИД Франции Стефан Сежурне на пресс-конференции по итогам визита в Ереван.
По его словам, эти средства предусмотрены для армян, добровольно покинувших территорию Азербайджана.
Сежурне также отметил, что Франция и Армения будут сотрудничать в сфере обороны.
09.44
Главы МИД Армении и Франции Арарат Мирзоян и Стефан Сежурне провели переговоры в Ереване.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Армении.
Встреча прошла в формате тет-а-тет.