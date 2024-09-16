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Глава МИД: Франция выделит Армении 29 млн евро

Глава МИД: Франция выделит Армении 29 млн евро Франция предоставит Армении 29 млн евро.
В регионе
16 сентября 2024 г. 09:52
Глава МИД: Франция выделит Армении 29 млн евро

Франция предоставит Армении 29 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил лава МИД Франции Стефан Сежурне на пресс-конференции по итогам визита в Ереван.

По его словам, эти средства предусмотрены для армян, добровольно покинувших территорию Азербайджана.

Сежурне также отметил, что Франция и Армения будут сотрудничать в сфере обороны.

09.44

Главы МИД Армении и Франции Арарат Мирзоян и Стефан Сежурне провели переговоры в Ереване.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Армении.

Встреча прошла в формате тет-а-тет.

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