Главы Казахстана и Кыргызстана подписали договор о расширении союзнических отношений

Президенты Казахстана и Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров в Астане подписали договор об углублении и расширении союзнических отношений.

Президенты Казахстана и Кыргызстана Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров в Астане подписали договор об углублении и расширении союзнических отношений.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

"Мы провели переговоры с президентом Кыргызстана в узком составе. Мы подтвердили нашу приверженность расширению отношений", - отметил президент Казахстана.

Токаев заявил о большом будущем партнерства между двумя странами, отметив, что документ придаст новый импульс развитию казахстанско-кыргызских отношений.

Президент Кыргызстана отметил, что переговоры прошли в духе стратегического партнерства.

По его словам, заседание Высшего межгосударственного совета поднимет отношения между двумя странами на новый качественный уровень, а также будет способствовать развитию казахстанско-кыргызского сотрудничества.

Отметим, что Жапаров прибыл в Астану вчера с двухдневным официальным визитом.