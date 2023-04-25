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Главы дипведомств США и Туркменистана обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Главы дипведомств США и Туркменистана обсудили сотрудничество в сфере безопасности Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Туркменистана Рашид Мередов обсудили на встрече в Вашингтоне сотрудничество в сфере безопасности и экономическое взаимодействие.
В регионе
25 апреля 2023 г. 06:01
Главы дипведомств США и Туркменистана обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Туркменистана Рашид Мередов обсудили на встрече в Вашингтоне сотрудничество в сфере безопасности и экономическое взаимодействие.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Веданта Патела.

Из документа следует, что Блинкен и Мередов говорили "о событиях в регионе, сотрудничестве в сфере безопасности и партнерстве в области экономических возможностей". Руководитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета, независимости и территориальной целостности Туркменистана".

"Госсекретарь отметил важность сокращения выбросов метана для борьбы с климатическим кризисом и наметил возможности для работы с Туркменистаном с целью быстрого сокращения выбросов метана в нефтегазовом секторе", - сообщил Пател.

Блинкен и Мередов "обсудили вопросы партнерства в культурной и образовательной сферах", а также улучшение ситуации с точки зрения "уважения прав человека и прав трудящихся в Туркменистане". Кроме того, они говорили об усилиях по "защите прав афганских женщин и девочек".

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