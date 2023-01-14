Главный геолог: Тоннели в соляных шахтах Соледара не ведут в Бахмут

Тоннели в соляных шахтах Соледара находятся на глубине от 150 до 300 м и не ведут в находящийся неподалеку Бахмута.

Тоннели в соляных шахтах Соледара находятся на глубине от 150 до 300 м и не ведут в находящийся неподалеку Бахмута.

Как передает Report, об этом изданию The Wall Street Journal заявила главный геолог Соледарского градообразующего предприятия Виктория Скрипник.

"Прохода в Бахмут через шахты нет", - сказала она.

Скрипник усомнилась, что тоннели в шахтах могут использоваться в военных целях, поскольку техника не поместится в элеваторах. При спуске оборудование для добычи соли разбиралось на детали, а потом вновь собиралось уже внизу, указала геолог.

Газета отмечает, что соляной рудник в Соледаре является одним из крупнейших в Европе. В 2021 году на него приходилось 95% всей добычи соли в стране. Первое закрытие шахты, случившееся в апреле, уже после начала российского вторжения, привело к росту цен на соль в Украине в пять раз.