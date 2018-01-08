Главная прокуратура Грузии направила в Украину ходатайство об экстрадиции Саакашвили

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Главная прокуратура Грузии надеется, что все обвиняемые в стране предстанут перед судом на родине, однако экстрадиция бывшего президента, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили зависит исключительно от решения украинских властей. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил заместитель главпрокурора Георгий Гогадзе.

"Главная прокуратура Грузии сделает все для того, чтобы любой человек, который совершил в Грузии преступление, предстал перед грузинским правосудием. У нас есть конкретные отношения с соответствующими компетентными органами Украины и ходатайство об экстрадиции Саакашвили на родину уже отправлено", — заявил Гогадзе.

По его словам, "теперь уже компетентные органы Украины должны решить, экстрадировать Саакашвили в Грузию или нет".

Саакашвили покинул Грузию сразу после инаугурации нового президента в 2013 году, против него на родине возбуждено несколько уголовных дел.

Суд в Тбилиси в начале января заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Экс-президент был признан виновным по статье "злоупотребление служебным положением".