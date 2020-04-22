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Главы МИД России, Ирана и Турции подтвердили приверженность суверенитету Сирии

Главы МИД России, Ирана и Турции подтвердили приверженность суверените

Министры иностранных дел России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Мохаммад Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу в ходе состоявшейся в среду телеконференции подтвердили безусловное уважение суверенитета и целостности Сирии. 

Как передает Report, об этом сообщили в МИД РФ.

"Министры подтвердили приверженность России, Ирана и Турции безусловному уважению суверенитета и целостности Сирийской Арабской Республики в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН", - информировали в дипведомстве.

Россия, Турция и Иран условились продолжать прилагать усилия по отмежеванию умеренной оппозиции от террористов на территории провинции Идлиб.

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