Глава турецкой разведки встретился с членами Политбюро ХАМАС

    Глава Национальной разведывательной организации Турции (НРО) Ибрагим Калын встретился в Стамбуле с членами Политбюро ХАМАС.

    Как сообщает Report, об этом Haber Global сообщили источники в сфере безопасности.

    Отмечается, что в центре внимания встречи находились продолжающиеся атаки Израиля против Палестины и нарушения закона, а также были подробно обсуждены вопросы, связанные со вторым этапом соглашения о прекращении огня в Газе.

    Кроме того, официальные лица в основном подчеркнули необходимость прекращения израильских атак и важность доставки гуманитарной помощи. Было отмечено, что Израиль должен полностью и незамедлительно выполнить взятые на себя обязательства в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня.

    Представители делегации ХАМАС также выразили признательность Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за усилия, которые Турция предпринимала до сих пор для достижения мира в Газе.

    Источники подчеркнули, что Турция продолжит наращивать усилия для достижения прочного мира в Газе.

    Türkiyənin MİT rəhbəri "HƏMAS"ın Siyasi Bürosunun üzvləri ilə görüşüb
