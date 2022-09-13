Глава Нацсобрания Армении признал, что с армянской стороны есть погибшие и раненые

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян признал, что в результате боевых столкновений на азербайджано-армянской границе погибли и ранены армянские военнослужащие.

Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян признал, что в результате боевых столкновений на азербайджано-армянской границе погибли и ранены армянские военнослужащие.

Об этом передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения.

Как сообщает Caliber со ссылкой на достоверные источники, потери армянской армии составили от 150 до 200 человек убитыми, также есть сотни раненых. Уничтожены два комплекса ПВО C-300 – техники на более чем полмиллиарда долларов ушло на металлолом.

"Вся армянская военная инфраструктура, которая могла быть хотя бы потенциально использована для провокаций на участках границы в Лачынском и Кяльбаджарском направлениях, была разнесена в щепки высокоточным оружием, имеющимся в арсенале нашей армии, и на ее восстановление уйдут годы", - отмечает издание.