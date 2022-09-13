Операция ВС Азербайджана: Уничтожено до 200 армянских военных и техники на полмиллиарда долларов

В результате молниеносного локального ответа азербайджанской армии после вчерашней очередной провокации ВС Армении в Лачынском и Кяльбяджарском направлениях было нейтрализовано большое количество живой силы противника. Военная инфраструктура врага вдоль у

В 9:15 по бакинскому времени операция азербайджанской армии была успешно завершена. Она была проведена в кратчайшие сроки, с высочайшим профессионализмом и ювелирной точностью - гражданские объекты не были повреждены.

Как сообщает Report, об этом передает Caliber со ссылкой на достоверные источники.

"Вся армянская военная инфраструктура, которая могла быть хотя бы потенциально использована для провокаций на участках границы в Лачынском и Кяльбаджарском направлениях, была разнесена в щепки высокоточным оружием, имеющимся в арсенале нашей армии, и на ее восстановление уйдут годы", отмечает издание.

По имеющимся данным, потери армянской армии составили от 150 до 200 человек убитыми, также есть сотни раненых. Уничтожены два комплекса ПВО C-300 – техники на более чем полмиллиарда долларов ушло на металлолом.

"Азербайджанская армия обеспечила контроль над рядом важных стратегических позиций и высот в приграничной зоне, которая, как известно, не делимитирована. Также был взят под визуальный и огневой контроль ряд стратегических коммуникаций, проходящих по территории Армении.

Отметим, что у Азербайджана нет намерения оккупировать территорию другого государства, но для обеспечения безопасности своих границ будут предприниматься самые решительные меры. Кровь наших шехидов не осталась неотмщенной, армянской стороне был дан достойный ответ", - отмечает издание.

10:34

Провокации и обстрелы с армянской территории продолжаются, несмотря на достигнутые договоренности.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Caliber.

"Интересно, на что же рассчитывает Пашинян? Складывается ощущение, что он пытается либо втянуть ОДКБ в конфликт, как это было в 2020 году, либо же пытается дискредитировать эту организацию с целью дальнейшего выхода из нее. В любом раскладе, страдать будет армянский народ", - пишет издание.

9:56

В результате молниеносного локального ответа азербайджанской армии после вчерашней очередной провокации ВС Армении в Лачынском и Кяльбяджарском направлениях было нейтрализовано большое количество живой силы противника. Военная инфраструктура врага вдоль указанного участка границы, включая склады боеприпасов, военные части и средства ПВО, были выведены из строя.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Caliber.

Согласно информации Caliber.Az, была достигнута договоренность о прекращении огня начиная сегодня с 9:00. "Будем наблюдать, как эта договоренность будет сдерживаться противником. В свете многочисленных провокаций и нарушений Арменией достигнутых соглашений в прошлом, шансы очень хрупкие" - отмечает издание.