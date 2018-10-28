Глава наблюдательной миссии ОБСЕ: Президентские выборы в Грузии представляют большой интерес

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Президентские выборы в Грузии представляют большой интерес.

Как сообщает Report со ссылкой на 1tv.ge, об этом заявил специальный координатор ОБСЕ, глава краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ Кристиан Вигенин.

По словам Кристиана Вигенина, ОБСЕ направила крупнейшую миссию наблюдателей на президентские выборы.

"Мы наблюдаем за выборами, мы выражаем солидарность грузинскому народу. Мы хотим, убедиться, что эти выборы будут свободными и справедливыми. У нас очень объективная оценка. Мы надеемся, что выборы будут мирными. Мы надеемся, что у грузинского народа будет возможность участвовать в выборах, и результат будет соответствовать их воле. Это — наша миссия и задача", — заявил Кристиан Вигенин.

Выборы президента проходят сегодня в Грузии. В стране открылись 3 тысячи 648 участков.