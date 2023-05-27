Глава МВД Турции: Проводившие ориентированную на США политику будут считаться предателями

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что будет считать предателями родины всех, кто проводит в стране политику отстаивания интересов США.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что будет считать предателями родины всех, кто проводит в стране политику отстаивания интересов США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, его слова цитирует портал T24.

"Хочу подчеркнуть, что впредь тот, кто будет проводить политику, ориентированную на Америку, будь то партии или отдельные личности, будет объявлен в этой стране предателем родины. Турция дошла до такой черты, все стороны в этих выборах известны. Очевидно, что в Америке хотят сделать в Турции", - сказал Сойлу.

Ранее он не раз обвинял США во вмешательстве в выборный процесс в Турции. Накануне первого тура президентских выборов глава МВД заявил, что планы США по вмешательству в них активизируются, и обвинил Вашингтон во вбросах сфабрикованных видеозаписей, которые стали причиной выхода из президентской гонки кандидата Мухаррема Индже. По утверждению Сойлу, за всеми действиями против Турции стоит лично президент США Джо Байден.

Высшая избирательная комиссия Турции 19 мая огласила результаты первого тура выборов президента страны. Согласно этим данным, действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана поддержали 49,51% проголосовавших, лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу - 44,88%. Во втором туре победителем станет кандидат, набравший большинство голосов.