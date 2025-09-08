Глава МВД Турции предостерег оппозицию от нарушения общественного порядка

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что власти не позволят нарушить общественный порядок в стране и подрывать безопасность народа.

Как передает Report, публикация с таким сообщением размещена на странице главы МВД в соцсети Х.

Он подчеркнул, что игнорирование судебных решений и попытка призвать народ выйти на улицы являются открытым вызовом закону.

"Никто не стоит выше закона. Государство решительно примет меры против любых незаконных попыток. Мы ни в коем случае не позволим нарушить общественный порядок и подрывать безопасность нашей нации, призывая народ выйти на улицы", – заявил Ерликая.

Отметим, что на фоне отстранения от должностей председателя стамбульской организации оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции и Административного совета в качестве меры предосторожности, НРП призвала своих сторонников к протесту. Администрация провинции Стамбул запретила митинги и все массовые мероприятия в шести районах.