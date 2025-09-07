российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    В регионе
    • 07 сентября, 2025
    • 21:54
    В шести районах Стамбула запретили массовые мероприятия и митинги

    В шести районах Стамбула запрещены массовые мероприятия и митинги до 11 сентября.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на администрацию Стамбульской провинции.

    Согласно информации, до 23:59 по местному времени 10 сентября в районах Бешикташ, Бейоглу, Эюпсултан, Кагытхане, Сарыер и Шишли отменены все митинги, пресс-конференции, собрания на открытом воздухе, акции, установка палаток, открытие стендов и все другие массовые мероприятия подобного рода.

    Причина такого решения не называется.

    İstanbulun 6 rayonunda kütləvi tədbir və mitinqlər qadağan edilib

