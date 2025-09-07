В шести районах Стамбула запретили массовые мероприятия и митинги

В шести районах Стамбула запрещены массовые мероприятия и митинги до 11 сентября.

Об этом Report сообщает со ссылкой на администрацию Стамбульской провинции.

Согласно информации, до 23:59 по местному времени 10 сентября в районах Бешикташ, Бейоглу, Эюпсултан, Кагытхане, Сарыер и Шишли отменены все митинги, пресс-конференции, собрания на открытом воздухе, акции, установка палаток, открытие стендов и все другие массовые мероприятия подобного рода.

Причина такого решения не называется.