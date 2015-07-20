 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Глава МВД Грузии выдвинут на пост Службы госбезопасности

    Премьер-министр: Вахо очень порядочный. Что самое главное, он является большим профессионалом

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в понедельник, 20 июля, представил на пост главы новой Службы государственной безопасности Вахтанга Гомелаури, который на сегодняшний день возглавляет МВД.

    Законопроект о создании независимой от МВД Грузии Службы госбезопасности парламент утвердил 8 июля. Новая структура будет задействована с 1 августа.

    "Вахо очень порядочный. Что самое главное, он является большим профессионалом. Он доказал, что у него хорошие менеджерские качества. Я его знаю 12 лет", - заявил Гарибашвили на пресс-конференции.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi