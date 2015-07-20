​Глава МВД Грузии выдвинут на пост Службы госбезопасности

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в понедельник, 20 июля, представил на пост главы новой Службы государственной безопасности Вахтанга Гомелаури, который на сегодняшний день возглавляет МВД.

Законопроект о создании независимой от МВД Грузии Службы госбезопасности парламент утвердил 8 июля. Новая структура будет задействована с 1 августа.

"Вахо очень порядочный. Что самое главное, он является большим профессионалом. Он доказал, что у него хорошие менеджерские качества. Я его знаю 12 лет", - заявил Гарибашвили на пресс-конференции.