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Глава миссии СНГ оценил прошедшие выборы в Узбекистане

Глава миссии СНГ оценил прошедшие выборы в Узбекистане Выборы президента Узбекистана были открытыми и демократичными
В регионе
25 октября 2021 г. 09:53
Глава миссии СНГ оценил прошедшие выборы в Узбекистане

Выборы президента Узбекистана были открытыми и демократичными.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил cегодня исполнительный секретарь СНГ, глава миссии СНГ на выборах Сергей Лебедев.

Президентские выборы в Узбекистане прошли накануне. Они признаны состоявшимися, явка превысила необходимые 33%.

"Выборы президента были еще более открытыми, демократичными", - сказал Лебедев на брифинге в пресс-центре ЦИК по итогам работы миссии наблюдателей СНГ.

Все кандидаты имели равные возможности, выборы были конкурентными, заявил исполнительный секретарь СНГ.

"Все кандидаты получили возможность изложить свои программы, получили возможность в необходимой мере встреч с избирателями. Все возможности были равными", - заявил Лебедев на пресс-конференции.

По его оценке, то, что на выборах было пять кандидатов, "подчеркивает конкурентность избирательной кампании, конкурентность выборов".

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Версия на английском языке Head of CIS mission assesses presidential elections in Uzbekistan

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