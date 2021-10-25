Глава миссии СНГ оценил прошедшие выборы в Узбекистане

Выборы президента Узбекистана были открытыми и демократичными

Выборы президента Узбекистана были открытыми и демократичными.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил cегодня исполнительный секретарь СНГ, глава миссии СНГ на выборах Сергей Лебедев.



Президентские выборы в Узбекистане прошли накануне. Они признаны состоявшимися, явка превысила необходимые 33%.

"Выборы президента были еще более открытыми, демократичными", - сказал Лебедев на брифинге в пресс-центре ЦИК по итогам работы миссии наблюдателей СНГ.

Все кандидаты имели равные возможности, выборы были конкурентными, заявил исполнительный секретарь СНГ.

"Все кандидаты получили возможность изложить свои программы, получили возможность в необходимой мере встреч с избирателями. Все возможности были равными", - заявил Лебедев на пресс-конференции.

По его оценке, то, что на выборах было пять кандидатов, "подчеркивает конкурентность избирательной кампании, конкурентность выборов".