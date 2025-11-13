Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Глава Минздрава Грузии поддержал перевод Саакашвили обратно в тюрьму

    В регионе
    • 13 ноября, 2025
    • 12:31
    Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе назвал перевод экс-президента страны Михаила Саакашвили из клиники обратно в пенитенциарное учреждение "логичным и правильным решением".

    Как передает грузинское бюро Report, глава ведомства подчеркнул, что заключенные, не имеющие серьезных проблем со здоровьем, должны отбывать наказание в тюрьме, как это предусмотрено законом и обычной практикой.

    "Никто не может привести убедительные аргументы против того, почему это решение было принято или исполнено. На мой взгляд, оно абсолютно нормальное. Если у осужденного нет серьезных медицинских проблем, он должен находиться в исправительном учреждении, как и остальные заключенные. Любая негативная реакция или попытка создать неправильное впечатление по этому поводу необъяснима", - заявил министр.

    Напомним, что 12 ноября бывший Саакашвили был переведен из клиники "Vivamedi" в Тбилиси в исправительное учреждение №12 в Рустави.

    Грузия Михаил Саакашвили Минздрав
