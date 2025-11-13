Глава Минздрава Грузии поддержал перевод Саакашвили обратно в тюрьму

Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе назвал перевод экс-президента страны Михаила Саакашвили из клиники обратно в пенитенциарное учреждение "логичным и правильным решением".

Как передает грузинское бюро Report, глава ведомства подчеркнул, что заключенные, не имеющие серьезных проблем со здоровьем, должны отбывать наказание в тюрьме, как это предусмотрено законом и обычной практикой.

"Никто не может привести убедительные аргументы против того, почему это решение было принято или исполнено. На мой взгляд, оно абсолютно нормальное. Если у осужденного нет серьезных медицинских проблем, он должен находиться в исправительном учреждении, как и остальные заключенные. Любая негативная реакция или попытка создать неправильное впечатление по этому поводу необъяснима", - заявил министр.

Напомним, что 12 ноября бывший Саакашвили был переведен из клиники "Vivamedi" в Тбилиси в исправительное учреждение №12 в Рустави.