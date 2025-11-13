Gürcüstanın səhiyyə naziri: Saakaşvilinin həbsxanaya qaytarılması tamamilə düzgün qərardır
- 13 noyabr, 2025
- 11:42
Gürcüstanın səhiyyə naziri Mixeil Sarjveladze sabiq prezident Mixeil Saakaşvilinin klinikadan penitensiar müəssisəyə köçürülməsini "məntiqli və düzgün qərar" adlandırıb.
Bu barədə "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir.
Nazirin sözlərinə görə, səhhətində ciddi problemi olmayan məhbusların cəzasını həbsxanada çəkməsi qanuna və normal praktikaya tam uyğundur:
"Bu qərarın niyə verilməsi və ya icra olunması ilə bağlı heç kim əsaslı arqument gətirə bilməz. Məncə, bu, tamamilə normal qərardır. Səhhətində problemi olmayan və cəzası olan şəxs bütün digər məhbuslar kimi cəzaçəkmə müəssisəsində olmalıdır. Bu məsələdə kiminsə neqativ reaksiya göstərməsi və ya yanlış təəssürat yaratması başadüşülən deyil".
Xatırladaq ki, Gürcüstanın sabiq prezidenti Mixeil Saakaşvili noyabrın 12-də Tbilisidə yerləşən "Vivamedi" klinikasından Rustavidəki 12 saylı Cəzaçəkmə Müəssisəsinə köçürülüb.
Saakaşvilinin köçürülməsi ölkədə müxtəlif siyasi reaksiyalara səbəb olub. Hakimiyyət nümayəndələri qərarın qanuni və tibbi əsaslara söykəndiyini bildirir, müxalifət isə bunu siyasi motivli addım kimi qiymətləndirir.