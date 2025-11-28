Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Глава Минюста: Новый текст Конституции Армении должен быть готов в марте 2026 года

    В регионе
    • 28 ноября, 2025
    • 12:46
    Глава Минюста: Новый текст Конституции Армении должен быть готов в марте 2026 года

    Новый текст Конституции Армении должен быть готов в марте 2026 года.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила министр юстиции страны Србуи Галян на очередном заседании Совета по конституционным реформам.

    "Я хочу повторить то обязательство, которое взяло на себя Министерство юстиции, и оно касается подготовки текста и сроков его разработки. В частности, обязательство предполагает, что новый текст Конституции должен быть готов в марте", - отметила она.

    Србуи Галян Армения конституция Минюст
    Nazir: Ermənistan Konstitusiyasının yeni mətni 2026-cı ilin mart ayında hazır olmalıdır
    Minister of Justice: New text of Armenian Constitution should be ready in March 2026

