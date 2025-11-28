Глава Минюста: Новый текст Конституции Армении должен быть готов в марте 2026 года
- 28 ноября, 2025
- 12:46
Новый текст Конституции Армении должен быть готов в марте 2026 года.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила министр юстиции страны Србуи Галян на очередном заседании Совета по конституционным реформам.
"Я хочу повторить то обязательство, которое взяло на себя Министерство юстиции, и оно касается подготовки текста и сроков его разработки. В частности, обязательство предполагает, что новый текст Конституции должен быть готов в марте", - отметила она.
