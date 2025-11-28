İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Nazir: Ermənistan Konstitusiyasının yeni mətni 2026-cı ilin mart ayında hazır olmalıdır

    Region
    • 28 noyabr, 2025
    • 12:51
    Nazir: Ermənistan Konstitusiyasının yeni mətni 2026-cı ilin mart ayında hazır olmalıdır

    Ermənistan Konstitusiyasının yeni mətni 2026-cı ilin mart ayında hazır olmalıdır.

    "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin ədliyyə naziri Srbui Qalyan Konstitusiya islahatları Şurasının növbəti iclasında bildirib.

    "Ədliyyə Nazirliyinin mətnin hazırlanması müddəti ilə bağlı götürdüyü öhdəliyi bir daha təkrarlamaq istəyirəm. Xüsusilə, bu öhdəlikdə Konstitusiyanın yeni mətninin mart ayına qədər hazır olması nəzərdə tutulur", - o qeyd edib.

    Ermənistan konstitusiya
    Глава Минюста: Новый текст Конституции Армении должен быть готов в марте 2026 года
    Minister of Justice: New text of Armenian Constitution should be ready in March 2026

    Son xəbərlər

    13:26
    Foto

    Növbəti köç karvanı Zəngilanın Məmmədbəyli kəndinə çatıb - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    13:23

    Qırğızıstanda parlament seçkilərini Azərbaycandan 25 müşahidəçi izləyəcək

    Xarici siyasət
    13:23

    "Roma"nın sabiq futbolçusu karyerasını bitirib

    Futbol
    13:21

    Qaradağda kuryerdən 10 kiloqramdan artıq narkotik aşkarlanıb

    Hadisə
    13:19

    Türkiyə təmsilçisi: Süni intellektə həvalə edilə bilməyəcək bacarıqları tələb edən peşələr yox olmayacaq

    Sosial müdafiə
    13:15

    Azərbaycan və Gürcüstan aqrar məhsullarla üçüncü ölkələrin bazarlarına birgə çıxışı müzakirə edib

    ASK
    13:13

    Erməni Apostol Kilsəsinin iclası keçirilir

    Region
    13:07

    Qulu Məhərrəmli "Şirməmməd Hüseynov mükafatı"nın qalibi olub

    Media
    13:07

    Azərbaycanda icbari və könüllü tibbi sığorta birləşdirilə bilər

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti