Глава минобороны ФРГ совершит визит на базу Инджирлик в Турции

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен в пятницу совершит визит на авиабазу Инджирлик в Турции.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Рейтерс.

"В пятницу я полечу на Инджирлик, чтобы посетить размещенные на базе войска", - заявила в среду фон дер Ляйен.

По данным агентства, глава минобороны ФРГ провела телефонный разговор со своим турецким коллегой и высказала ему соболезнования в связи с терактом в аэропорту Стамбула. Она заверила его, что Германия стоит на стороне Турции в борьбе с террористами.