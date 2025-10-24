Глава Минэкономики Германии находится с визитом в Украине

В Киев прибыла министр экономики Германии Катерина Райхе.

Как передает Report, об этом сообщает агенство Reuters.

"Украина сталкивается с четвертой зимой войны, и сейчас Россия усилила свои атаки на энергоснабжение Украины, что ставит под большую угрозу обеспечение электроэнергией и теплом зимой", – заявила она по прибытии в украинскую столицу.

По ее словам, для восстановления и обеспечения энергоснабжения нужна неотложная помощь. В этой связи она пообещала во время своей поездки выяснить, как Германия может оказать более конкретную и эффективную поддержку в данной сфере.

Помимо сохранения и восстановления энергетической инфраструктуры Украины, основное внимание во время визита будет уделено расширению германо-украинского сотрудничества в области обороны.