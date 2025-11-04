Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В регионе
    • 04 ноября, 2025
    • 22:41
    Глава Минэкономики Армении заявил о поставках зерна из Казахстана через Азербайджан

    Министр экономики Армении Геворг Папоян заявил о поставках казахстанской пшеницы в страну через Азербайджан.

    Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице чиновника в Facebook.

    "Пшеница казахстанского происхождения находится в пути, и в ближайшие дни прибудет в Армению через территорию Азербайджана", - указал Г. Папоян.

    Он отметил, что в настоящее время партия российской пшеницы также транзитом через азербайджанскую территорию следует в Армению.

