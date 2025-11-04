Глава Минэкономики Армении заявил о поставках зерна из Казахстана через Азербайджан

Министр экономики Армении Геворг Папоян заявил о поставках казахстанской пшеницы в страну через Азербайджан.

Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице чиновника в Facebook.

"Пшеница казахстанского происхождения находится в пути, и в ближайшие дни прибудет в Армению через территорию Азербайджана", - указал Г. Папоян.

Он отметил, что в настоящее время партия российской пшеницы также транзитом через азербайджанскую территорию следует в Армению.