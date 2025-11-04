Глава Минэкономики Армении заявил о поставках зерна из Казахстана через Азербайджан
В регионе
- 04 ноября, 2025
- 22:41
Министр экономики Армении Геворг Папоян заявил о поставках казахстанской пшеницы в страну через Азербайджан.
Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице чиновника в Facebook.
"Пшеница казахстанского происхождения находится в пути, и в ближайшие дни прибудет в Армению через территорию Азербайджана", - указал Г. Папоян.
Он отметил, что в настоящее время партия российской пшеницы также транзитом через азербайджанскую территорию следует в Армению.
