    Region
    • 04 noyabr, 2025
    • 22:44
    Ermənistanın iqtisadiyyat naziri Qazaxıstandan Azərbaycan vasitəsilə taxıl tədarük edildiyini açıqlayıb

    Ermənistanın iqtisadiyyat naziri Gevorq Papoyan Qazaxıstan taxılının Azərbaycan ərazisi vasitəsilə ölkəyə tədarük edildiyini bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə nazir özünün "Facebook" səhifəsində paylaşım edib.

    "Qazaxıstan mənşəli taxıl yoldadır və yaxın günlərdə Azərbaycan ərazisindən keçərək Ermənistana çatacaq", – deyə G. Papoyan qeyd edib.

    O bildirib ki, hazırda Rusiya taxılının bir hissəsi də Azərbaycan ərazisindən Ermənistana daşınır.

