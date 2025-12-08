İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Əmək təhlükəsizliyi və idarəetməsi üzrə 12 yeni milli standart təsdiq olunub

    Sosial müdafiə
    • 08 dekabr, 2025
    • 15:40
    Əmək təhlükəsizliyi və idarəetməsi üzrə 12 yeni milli standart təsdiq olunub

    Əməyin təhlükəsizliyi və idarəetməsi üzrə növbəti 12 milli standart hazırlanaraq Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu tərəfindən dövlət standartı kimi qəbul edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti məlumat yayıb.

    Qeyd edilib ki, yeni standartlar sağlamlıq, təhlükəsizlik, idarəetmə və texniki səmərəlilik tələblərini əhatə edir və Beynəlxalq Əmək Təşkilatının "Əməyin Təhlükəsizliyi və Gigiyenası haqqında" 155 nömrəli Konvensiyasının tələblərinə uyğun hazırlanıb.

    Təsdiq edilmiş 12 yeni standart təşkilatlarda əməyin mühafizəsi, işə qəbul, karyera, peşə rəhbərliyi, biliklərin idarə edilməsi üçün effektiv idarəetmə sisteminin yaradılması, tətbiqi, saxlanılması, nəzərdən keçirilməsi və təkmilləşdirilməsi ilə bağlı tələbləri müəyyənləşdirir və təlimatlar verir.

    Əmək sahəsində 2025-ci il üzrə planlaşdırılan 111 standartdan 88-i artıq Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu tərəfindən dövlət standartı kimi qəbul olunub.

