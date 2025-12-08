İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    "Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Benfika"ya məğlubiyyət bizə dərs oldu"

    Futbol
    • 08 dekabr, 2025
    • 15:44
    Araz-Naxçıvanın baş məşqçisi: Benfikaya məğlubiyyət bizə dərs oldu

    Futzal üzrə UEFA Çempionlar Liqasının 1/8 finalında Portuqaliyanın "Benfika" klubuna məğlubiyyətlər "Araz-Naxçıvan" üçün dərs olub.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Naxçıvan təmsilçisinin baş məşqçisi Yevgeni Kukseviç deyib.

    Rusiyalı mütəxəssis "Benfika"nın səviyyəsini xüsusi vurğulayıb:

    "Püşkdə bəxtimiz gətirmədi. Avropada ilk "üçlük"də yer alan komandaya rəqib olduq. Bakıdakı oyunda, bilirsiniz ki, itkilərimiz çox idi. Ona görə də acı məğlubiyyət yaşadıq. Səfərdə isə "Benfika"ya qarşı əsas heyətlə oynadıq və güclü olduğumuzu, heç də rəqibdən geri qalmadığımızı sübut etdik. Yaratdığımız qol vəziyyətlərindən istifadə edə bilsəydik, heç-heçə olardı, hətta rəqibi üstələyə də bilərdik".

    Baş məşqçi növbəti ildə daha yaxşı nəticə göstərməyə çalışacaqlarını söyləyib:

    "Düşünürəm ki, bu, bizim üçün bir dərs, həmçinin öz gücümüzə, potensialımıza əyani baxış oldu. Növbəti il UEFA Çempionlar Liqasına daha yaxşı hazırlaşıb, uzun məsafə qət etməyə çalışacağıq".

    Qeyd edək ki, "Araz-Naxçıvan" 1/8 finalda "Benfika"ya iki oyunun (0:9, 2:4) nəticəsinə görə məğlub olaraq mübarizəni dayandırıb.

    "Araz-Naxçıvan" klubu "Benfika" klubu UEFA Çempionlar Liqası Yevgeni Kukseviç

    Son xəbərlər

    16:13

    Həndbol üzrə Azərbaycan çempionatlarında 2025/2026 mövsümünə start verilib

    Komanda
    16:10

    Nazir müavini: "Süni intellektin inkişafı üçün infrastruktur lazımdır"

    İKT
    16:09

    Niderland Ukraynaya 700 milyon avro ayıracaq

    Region
    16:07

    Azərbaycan Moldovaya yerkökü və şalğam tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    16:05

    Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü Serbiyanın baş müşaviri ilə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    16:03

    Mingəçevir su anbarında qanunsuz balıq ovlayan şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    16:02

    Elnur Soltanov: "SOCAR-da kibertəhlükəsizliklə bağlı mərkəzləşdirilmiş təhlükəsizlik əməliyyatları sistemi qurulur"

    Energetika
    16:02
    Rəy

    Pakistan-Əfqanıstan münaqişəsi - alovlanan yeni müharibə ocağı - ŞƏRH

    Analitika
    16:01
    Foto
    Video

    Yanğın təhlükəli şadlıq evinin fəaliyyəti dayandırılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti