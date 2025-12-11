Naxçıvanın xarici ticarətdə ixracı 32 %-ə yaxın artıb
Maliyyə
- 11 dekabr, 2025
- 12:50
Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Naxçıvan Muxtar Respublikasının xarici ticarət dövriyyəsi 113 milyon 277 min 120 ABŞ dolları təşkil edib.
Bu barədə "Report"un yerli bürosuna Naxçıvanın Dövlət Statistika Komitəsindən bildirilib.
Məlumata görə, 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə muxtar respublikanın xarici ticarət dövriyyəsi 1,3 % artıb.
Ticarət dövriyyəsinin 12 milyon 780 min 860 ABŞ dollarını və ya 11,3 %-ini ixrac olunmuş məhsulların, 100 milyon 496 min 260 ABŞ dollarını və ya 88,7 %-ini isə idxal məhsullarının dəyəri təşkil edib. İllik müqayisədə idxal 4,3 % azalıb, ixrac isə 31,6 % artıb.
